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Екатерина Терентьева
Екатерина Терентьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Терентий Алексеев
1758 г.р.
Мать
(Из Баевки) Акулина Ивановна
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Терентий Алексеев
Мать:
Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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