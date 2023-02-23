(из Баевки) Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Домна Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Екатерина Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Роман Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Антон Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Марк Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кирилл Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Алексеев
Смерть
1795