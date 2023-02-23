(из Баевки) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Баевки) Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Домна Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Екатерина Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Роман Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Антон Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Марк Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кирилл Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Алексеев

Смерть
1795
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