(Сырчина) Агафия Феопемптова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Сырчина Афимья Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сырчин Пигасий Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858