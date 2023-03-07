(Сырчина) Агафия Феопемптова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сырчина) Агафия Феопемптова

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Место рождения

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Сырчин Феопемпт Григорьев

Мать: Сырчина Анастасия Исаева

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Сырчина Афимья Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сырчин Пигасий Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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