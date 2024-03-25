Абашева (Емельянова) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Абашева Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Абашева Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич
Работа или профессия
С 1930 по 1940
начальник почты и сберкассы села Богатырева
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Абашева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
с.Батырево