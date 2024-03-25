Абашева (Емельянова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева (Емельянова) Евдокия Егоровна

Место рождения

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1893

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Емельян

Мать: не указана

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Абашева Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Абашев Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Абашев Давыд Иванович

Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Абашева Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Абашев Николай Иванович

Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич

Работа или профессия
С 1930 по 1940
начальник почты и сберкассы села Богатырева
Рождение ребёнка
1933

Сын: Абашев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Абашева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Абашев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашев Иван Васильевич

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
с.Батырево
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