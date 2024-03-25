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Абашев Иван Васильевич

Место рождения

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Абашева Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Военная служба
1916
Во время Первой мировой войны участвовал в Брусиловском прорыве
Рождение ребёнка
1920

Сын: Абашев Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Абашев Давыд Иванович

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Абашева Евпраксия Ивановна

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Абашев Николай Иванович

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна

Работа или профессия
С 1930 по 1940
Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
начальник почты и сберкассы села Богатырево
Рождение ребёнка
1933

Сын: Абашев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Абашева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абашева Евдокия Егоровна

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1955
Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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