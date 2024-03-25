Абашев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Абашева Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна
Военная служба
1916
Во время Первой мировой войны участвовал в Брусиловском прорыве
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Абашева Евпраксия Ивановна
Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна
Работа или профессия
С 1930 по 1940
начальник почты и сберкассы села Богатырево
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Абашева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Абашева Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абашева Евдокия Егоровна
Смерть
1955