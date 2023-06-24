Воинова Дарья Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти29.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1853
Дочь: Воинова (Воинова) Ульяна Трофимовна
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
15.02.1855
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
15.04.1856
Дочь: Воинова (Воинова) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
28.09.1857
Дочь: Воинова (Воинова) Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
09.04.1860
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
15.05.1861
Дочь: Воинова (Воинова) Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
14.08.1862
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
29.05.1867
Дочь: Воинова (Воинова) Феодосия Трофимовна
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
Рождение ребёнка
19.10.1869
Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич
отметка от 19.02.1927
Смерть
29.07.1871