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Воинова Дарья Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

29.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Трофим Георгиевич

Рождение ребёнка
23.05.1853

Дочь: Воинова (Воинова) Ульяна Трофимовна

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1855

Сын: Воинов Федор Трофимович

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1856

Дочь: Воинова (Воинова) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1857

Дочь: Воинова (Воинова) Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1860

Сын: Воинов Семен Трофимович

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1861

Дочь: Воинова (Воинова) Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1862

Сын: Воинов Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1867

Дочь: Воинова (Воинова) Феодосия Трофимовна

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.10.1869

Сын: Воинов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Воинов Трофим Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка от 19.02.1927
Смерть
29.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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