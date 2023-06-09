Алексей Ипатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Ипатович

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

10.02.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1850 ст.

Отец: Ипатий Иванович

Мать: Наталья Ивановна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
12.10.1886 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.10.1886 Калихновщины запасной ефрейтор Федор Иванович Чермы крестьянская дочь Анна Ивановна по жениху Иванщины крестьянин Алексей Ипатович по жениху Чермы крестьянин Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно

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