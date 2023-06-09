Алексей Ипатович
Место рождения
Дата рождения10.02.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1850 ст.
Отец: Ипатий Иванович
Мать: Наталья Ивановна
Поручитель
12.10.1886 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.10.1886 Калихновщины запасной ефрейтор Федор Иванович Чермы крестьянская дочь Анна Ивановна по жениху Иванщины крестьянин Алексей Ипатович по жениху Чермы крестьянин Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно