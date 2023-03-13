Кочурова Ефросинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кочуровъ Миней
Отец ребёнка: Кочуровъ Гаврила
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кочуровъ Гаврила
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кочуровъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочуровъ Гаврила