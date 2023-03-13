Кочурова Ефросинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова Ефросинья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кочуровъ Миней

Отец ребёнка: Кочуровъ Гаврила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кочуровъ Гаврила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кочуровъ Гаврила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуровъ Гаврила

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