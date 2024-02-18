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Кулаков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1959

Отец: Кулаков Сергей

Мать: ?

Развод
Неизвестно

Жена: Кулакова (Авилова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова (Авилова) Елена

Рождение ребёнка
03.05.1981

Сын: Кулаков Константин

Мать ребёнка: Кулакова (Авилова) Елена

Рождение ребёнка
27.03.1986

Сын: Кулаков Андрей

Мать ребёнка: Кулакова (Авилова) Елена

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