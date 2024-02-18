Кулаков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1959
Отец: Кулаков Сергей
Мать: ?
Развод
Неизвестно
Жена: Кулакова (Авилова) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова (Авилова) Елена
Рождение ребёнка
03.05.1981
Сын: Кулаков Константин
Мать ребёнка: Кулакова (Авилова) Елена
Рождение ребёнка
27.03.1986
Сын: Кулаков Андрей
Мать ребёнка: Кулакова (Авилова) Елена