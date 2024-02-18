Кулакова (Авилова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Авилова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Кулаков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Виктор

Рождение ребёнка
03.05.1981

Сын: Кулаков Константин

Отец ребёнка: Кулаков Виктор

Рождение ребёнка
27.03.1986

Сын: Кулаков Андрей

Отец ребёнка: Кулаков Виктор

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