Кулакова (Авилова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Кулаков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаков Виктор
Рождение ребёнка
03.05.1981
Сын: Кулаков Константин
Отец ребёнка: Кулаков Виктор
Рождение ребёнка
27.03.1986
Сын: Кулаков Андрей
Отец ребёнка: Кулаков Виктор