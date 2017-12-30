Смирнова (Заручейникова) Маргарита Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1939
Дата смерти30.12.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1939
Рождение ребёнка
12.11.1959
Сын: Смирнов Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1961
Сын: Смирнов Евгений Валентинович
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Григорьевич
Рождение ребёнка
05.06.1971
Дочь: Захарова Любовь Валентиновна
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.2017
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похоронина на Чурилковском кладбище города Ярославля