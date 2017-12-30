Смирнова (Заручейникова) Маргарита Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Заручейникова) Маргарита Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1939

Дата смерти

30.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1939

Отец: Заручейников Владимир Алексеевич

Мать: Заручейникова Мария Леонидовна

Рождение ребёнка
12.11.1959

Сын: Смирнов Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Григорьевич

Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Смирнов Евгений Валентинович

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Григорьевич

Рождение ребёнка
05.06.1971

Дочь: Захарова Любовь Валентиновна

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Валентин Григорьевич

Смерть
30.12.2017
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похоронина на Чурилковском кладбище города Ярославля
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