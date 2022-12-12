Смирнов Валентин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1939
Дата смерти10.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1939
Отец: Смирнов Григорий
Мать: Смирнова Таисия
Рождение ребёнка
12.11.1959
Сын: Смирнов Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Смирнова Маргарита Владимировна
Рождение ребёнка
18.05.1961
Сын: Смирнов Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Смирнова Маргарита Владимировна
Рождение ребёнка
05.06.1971
Дочь: Захарова Любовь Валентиновна
Мать ребёнка: Смирнова Маргарита Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1992
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похоронен на Чурилковском кладбище города Ярославля