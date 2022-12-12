Смирнов Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Валентин Григорьевич

Смирнов Валентин Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1939

Дата смерти

10.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1939

Отец: Смирнов Григорий

Мать: Смирнова Таисия

Рождение ребёнка
12.11.1959

Сын: Смирнов Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Смирнова Маргарита Владимировна

Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Смирнов Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Смирнова Маргарита Владимировна

Рождение ребёнка
05.06.1971

Дочь: Захарова Любовь Валентиновна

Мать ребёнка: Смирнова Маргарита Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Маргарита Владимировна

Смерть
10.05.1992
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похоронен на Чурилковском кладбище города Ярославля
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close