Чарушин Семён Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушин Семён Дмитриевич

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1737 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Чарушин Дмитрий Ильич

Мать: Чарушина (Лянгасова) Евдокия Петровна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Чарушин Лаврентий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Чарушин Артамон Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Чарушин Ефрем Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Чарушин Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Чарушин Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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