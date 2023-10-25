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Кротков Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кротков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Беляева Мариамна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1895
Нерехтинский уезд
Коллежский регистратор, полицейский надзиратель Нерехтинского уезда
Работа или профессия
С 1898 по 1899
Кинешемский уезд
Коллежский регистратор, пристав 1-го стана Кинешемского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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