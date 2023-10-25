Кротков Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кротков Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Беляева Мариамна Ивановна
Работа или профессия
1895
Нерехтинский уезд
Коллежский регистратор, полицейский надзиратель Нерехтинского уезда
Работа или профессия
С 1898 по 1899
Кинешемский уезд
Коллежский регистратор, пристав 1-го стана Кинешемского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно