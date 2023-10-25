Кротков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кротков Иван Фёдорович
Работа или профессия
С 1898 по 1899 ст.
Кострома, город Кострома, Костромская область
колл. рег., старш. фельдшер (он же дантист) Костромской губернск. больницы, он же – фельдшер при исправительном арестантском отделении.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кроткова …
Смерть
Неизвестно