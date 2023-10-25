Кротков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кротков Иван Фёдорович

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1898 по 1899 ст.
Кострома, город Кострома, Костромская область
колл. рег., старш. фельдшер (он же дантист) Костромской губернск. больницы, он же – фельдшер при исправительном арестантском отделении.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кроткова …

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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