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Нарышкин Михаил Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1825

Дата смерти

18.10.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1825

Отец: Нарышкин Кирилл Михайлович

Мать: Нарышкина Анна Николаевна

Бракосочетание
11.11.1854

Жена: Нарышкина Люция Карловна

бр Нарышкин поручик Михаил Кириллович Штрандман дочь ген кав, фр Люция-Эмилия-Кунегунда 347-1-18 365 1853 РК Св Екат 11.ноя forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176686.htm
Рождение ребёнка
1855

Сын: Нарышкин Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Нарышкина Люция Карловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.10.1890
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