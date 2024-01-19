Нарышкин Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1825
Дата смерти18.10.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1825
Бракосочетание
11.11.1854
Жена: Нарышкина Люция Карловна
бр Нарышкин поручик Михаил Кириллович Штрандман дочь ген кав, фр Люция-Эмилия-Кунегунда 347-1-18 365 1853 РК Св Екат 11.ноя forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176686.htm
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нарышкин Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Нарышкина Люция Карловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.10.1890