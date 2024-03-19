Нефедов Николай Трофимович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Нефедов Трофим Нефедович
Мать: Нефёдова Елена
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно