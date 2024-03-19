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Нефедов Николай Трофимович

Место рождения

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Нефедов Трофим Нефедович

Мать: Нефёдова Елена

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Нефедов Ефрем Николаевич

Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Нефедов Иаким Николаевич

Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Нефедова Татьяна Яковлевна

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедова Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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