Мейендорф Иван Феофилович
Место рожденияНёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Дата рождения17.02.1926
Дата смерти22.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1926
Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Нёйи-сюр-Сен, Третья французская республика. Титул: барон.
Работа или профессия
Около 1943
Место работы: Свято-Александро-Невский собор Должность: пономарь Затем иподиакон митрополита Евлогия (Георгиевского).
Образование
1949
Образовательное учреждение: Свято-Сергиевский православный богословский институт
Работа или профессия
С 1950 по 1959
Место работы: Свято-Сергиевский православный богословский институт Должность: преподаватель греческого языка и истории церкви
Бракосочетание
Около 1951
Жена: Мария Алексеевна Можайская
Образование
1958
После окончания историко-филологического факультета Сорбонны и Высшей школы социальных наук, получил степень доктора богословия. Диссертация посвящена святому Григорию Паламе и защищена в Школе практи... Показать все
Работа или профессия
22.03.1959
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Должность: священник
Работа или профессия
С 1959 по 1992
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Место работы: Свято-Владимирская духовная семинария Должность: профессор патрологии Также преподавал в Колумбийском и Фордамском университетах и в Объединённой богословской семинарии, работал в центре... Показать все
Работа или профессия
1959
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Должность: диакон
Работа или профессия
1964
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Должность: протоиерей
Работа или профессия
С 1976 по 1984
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Место работы: церковь Христа Спасителя Должность: настоятель
Работа или профессия
1977
Член-корреспондент Британской Академии, почётный доктор университета Нотр-Дам (Индиана, США), Богословского института Епископальной церкви в Нью-Йорке и Санкт-Петербургской духовной академии.
Работа или профессия
С 1984 по 1992
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Место работы: Свято-Владимирская духовная семинария Должность: декан (руководитель)
Работа или профессия
?.03.1990
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Возведён в сан протопресвитера.
Работа или профессия
?.07.1992
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Ушёл в отставку.
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Смерть
22.07.1992
Монреаль, Канада
Похороны: Крествуд, штат Нью-Йорк, США, недалеко от Свято-Владимирской духовной семинарии.