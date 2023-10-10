Мейендорф Феофил Феофилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейендорф Феофил Феофилович

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

20.02.1886 ст.

Дата смерти

01.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886 ст.

Отец: Мейендорф Феофил Егорович

Мать: Мейендорф Елена Павловна

Вильнюс, Литовская ССР
Из баронского рода прибалтийских немцев. (нем. Theophil Baron Meyendorff) В некоторых источниках фигурирует как «Теофил Теофилович» и «Богдан Богданович».
Образование
С 1901 по 1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Посещал Петербургскую школу Карла Мая.
Военная служба
1905
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Конная артиллерия л. гв. Воинское звание: поручик На службу вступил вольноопределяющимся.
Образование
С 1906 по 1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Императорская Акакдемия художеств
Работа или профессия
Около 1909
Художник - портретист, миниатюрист.
Бракосочетание
1913

Жена: Мейендорф Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бильдерлинг Екатерина Феофиловна

Мать ребёнка: Мейендорф Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: баронесса.
Военная служба
1914
Участник Первой мировой войны.
Эмиграция
?.01.1918
Финляндия
Откуда: Петроград, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1918

Сын: Мейендорф Андрей Феофилович

Мать ребёнка: Мейендорф Екатерина Николаевна

Финляндия
Титул: барон.
Место жительства
1919
Место жительства
1921
Рождение ребёнка
17.02.1926

Сын: Мейендорф Иван Феофилович

Мать ребёнка: Мейендорф Екатерина Николаевна

Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Нёйи-сюр-Сен, Третья французская республика. Титул: барон.
Работа или профессия
После 1930
В 1930 году принимал участие в Весеннем салоне в Париже, выставках русских художников в галерее d’Alignan (1931) и в зале Yteb (1932); салоне художников-декораторов в Grand Palais (1939), однодневной ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Смерть
01.01.1971
Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Похороны: Сент-Женевьев-де-Буа, Париж, Франция.
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