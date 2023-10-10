Мейендорф Феофил Феофилович
Место рождения
Дата рождения20.02.1886 ст.
Дата смерти01.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886 ст.
Из баронского рода прибалтийских немцев. (нем. Theophil Baron Meyendorff) В некоторых источниках фигурирует как «Теофил Теофилович» и «Богдан Богданович».
Образование
С 1901 по 1906
Посещал Петербургскую школу Карла Мая.
Военная служба
1905
Род войск: Конная артиллерия л. гв. Воинское звание: поручик На службу вступил вольноопределяющимся.
Образование
С 1906 по 1909
Образовательное учреждение: Императорская Акакдемия художеств
Работа или профессия
Около 1909
Художник - портретист, миниатюрист.
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бильдерлинг Екатерина Феофиловна
Мать ребёнка: Мейендорф Екатерина Николаевна
Титул: баронесса.
Военная служба
1914
Участник Первой мировой войны.
Эмиграция
?.01.1918
Финляндия
Откуда: Петроград, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1918
Сын: Мейендорф Андрей Феофилович
Мать ребёнка: Мейендорф Екатерина Николаевна
Финляндия
Титул: барон.
Место жительства
1919
Место жительства
1921
Рождение ребёнка
17.02.1926
Сын: Мейендорф Иван Феофилович
Мать ребёнка: Мейендорф Екатерина Николаевна
Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Нёйи-сюр-Сен, Третья французская республика. Титул: барон.
Работа или профессия
После 1930
В 1930 году принимал участие в Весеннем салоне в Париже, выставках русских художников в галерее d’Alignan (1931) и в зале Yteb (1932); салоне художников-декораторов в Grand Palais (1939), однодневной ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Смерть
01.01.1971
Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Похороны: Сент-Женевьев-де-Буа, Париж, Франция.