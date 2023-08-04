Назарова (Русскова) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Русскова) Валентина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1975

Отец: Руссков Георгий Петрович

Мать: Русскова Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Геннадий Родионович

Выла, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1996

Дочь: Родионова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Назаров Геннадий Родионович

Рождение ребёнка
21.04.1998

Дочь: Назарова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Назаров Геннадий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Геннадий Родионович

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