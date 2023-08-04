Назарова (Русскова) Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1975
Рождение ребёнка
13.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Геннадий Родионович
Выла, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1996
Дочь: Родионова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Назаров Геннадий Родионович
Рождение ребёнка
21.04.1998
Дочь: Назарова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Назаров Геннадий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно