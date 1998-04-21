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Назарова Татьяна Геннадьевна
Назарова Татьяна Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.1998
Пол
Женский
Отец
Назаров Геннадий Родионович
1968 г.р.
Мать
Назарова (Русскова) Валентина Георгиевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1998
Отец:
Назаров Геннадий Родионович
Мать:
Назарова Валентина Георгиевна
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