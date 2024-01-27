Коновалова Konovalova Авдотья Avdotya
Место рожденияРоссия
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Konovaloff Коновалов Абросим Абрам Кузьмин
Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов
Сын: Konovaloff Коновалов Матвей Кузьмин
Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов
Сын: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов
Сын: Konovaloff Коновалов Михей Кузьмич
Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов
Сын: Konovaloff Коновалов Федот Fedot Кузьмич Kuzmich
Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов
Сын: Konovaloff Коновалов Еремей Кузьмич
Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов
Сын: Konovaloff Коновалов Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов