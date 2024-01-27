Коновалова Konovalova Авдотья Avdotya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Konovalova Авдотья Avdotya

Место рождения

Россия

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Konovaloff Коновалов Абросим Абрам Кузьмин

Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов

Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Konovaloff Коновалов Матвей Кузьмин

Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов

Россия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов

Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Konovaloff Коновалов Михей Кузьмич

Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов

Россия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Konovaloff Коновалов Федот Fedot Кузьмич Kuzmich

Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов

Россия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Konovaloff Коновалов Еремей Кузьмич

Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов

Россия
Рождение ребёнка
1863

Сын: Konovaloff Коновалов Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Россия
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