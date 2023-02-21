Кулбану Ишмухаметова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1853 ст.
Сын: Нафатулла Нафатдинов
Отец ребёнка: Нафатдин Абдулвалиев
Рождение ребёнка
07.11.1856 ст.
Сын: Насибулла Нафатдинов
Отец ребёнка: Нафатдин Абдулвалиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нафатдин Абдулвалиев
Смерть
Неизвестно