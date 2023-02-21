Кулбану Ишмухаметова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулбану Ишмухаметова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1853 ст.

Сын: Нафатулла Нафатдинов

Отец ребёнка: Нафатдин Абдулвалиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1856 ст.

Сын: Насибулла Нафатдинов

Отец ребёнка: Нафатдин Абдулвалиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нафатдин Абдулвалиев

Смерть
Неизвестно
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