Якуть -Андрушкевич Ванда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти24.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Якуть Иосиф Константинович
Мать: Якуть Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрушкевич Иван Вацлавович
Отец ребёнка: Андрушкевич Вацлав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куль Янина Вацлавовна
Отец ребёнка: Андрушкевич Вацлав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрушкевич Вацлав
Смерть
24.05.1978