Якуть -Андрушкевич Ванда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуть -Андрушкевич Ванда Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

24.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Якуть Иосиф Константинович

Мать: Якуть Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрушкевич Иван Вацлавович

Отец ребёнка: Андрушкевич Вацлав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куль Янина Вацлавовна

Отец ребёнка: Андрушкевич Вацлав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрушкевич Вацлав

Смерть
24.05.1978
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