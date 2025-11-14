Исмакаев Матвей Семенович
мужской, родился 03.08.1900, Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИсмакаев Семен ИвановичНеизвестно г.р.
МатьИсмакаева Матрена ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Исмакаев Николай МатвеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1900
Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмакаев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно