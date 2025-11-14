Исмакаев Матвей Семенович 03.08.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Исмакаев Матвей Семенович

Автор
НК
Краснова Н.

мужской, родился 03.08.1900, Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Исмакаев Семен ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Исмакаева Матрена ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Исмакаев Николай МатвеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1900

Отец: Исмакаев Семен Иванович

Мать: Исмакаева Матрена Ивановна

Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмакаев Николай Матвеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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