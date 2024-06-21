Исмакаев Николай Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Исмакаев Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Исмакаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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