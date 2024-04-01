Карманович Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманович Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1956

Отец: Карманович Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманович Сергей Александрович

Мать ребёнка: Карманович Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманович Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1984

Дочь: Олейник Елена Александровна

Мать ребёнка: Карманович Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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