Карманович Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1956
Отец: Карманович Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманович Сергей Александрович
Мать ребёнка: Карманович Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1984
Дочь: Олейник Елена Александровна
Мать ребёнка: Карманович Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно