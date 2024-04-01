Карманович Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманович Сергей Александрович
Отец ребёнка: Карманович Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1984
Дочь: Олейник Елена Александровна
Отец ребёнка: Карманович Александр Николаевич