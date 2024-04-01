Карманович Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманович Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманович Сергей Александрович

Отец ребёнка: Карманович Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманович Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1984

Дочь: Олейник Елена Александровна

Отец ребёнка: Карманович Александр Николаевич

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