Важник Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

06.09.1984

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Важник Андрей Григорьевич

Мать: Важник Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
22.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.09.1984
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