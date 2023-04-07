Важник Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти06.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
22.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.09.1984