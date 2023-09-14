Хохлова (Федкулина) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федкулин Селимжан
Мать: Федкулина Эмма Максовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Сергей
Смерть
Неизвестно