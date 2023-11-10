Федкулина (Кок) Эмма Максовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.11.1990
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кок Макс Рудольфович
Мать: Кок Мария
Рождение ребёнка
04.04.1950
Рождение ребёнка
10.06.1962
Рождение ребёнка
05.03.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Роза
Отец ребёнка: Федкулин Селимжан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федкулин Селимжан
Смерть
04.11.1990