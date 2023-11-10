Федкулина (Кок) Эмма Максовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федкулина (Кок) Эмма Максовна

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.11.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кок Макс Рудольфович

Мать: Кок Мария

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федкулин Селимжан

Рождение ребёнка
10.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федкулин Селимжан

Рождение ребёнка
05.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федкулин Селимжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Роза

Отец ребёнка: Федкулин Селимжан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федкулин Селимжан

Смерть
04.11.1990
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