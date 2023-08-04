Сычёва ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычёва Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Сычёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычёва Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сычёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сычёв Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычёва Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сычёв Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычёв Иван Ильич
Смерть
Неизвестно