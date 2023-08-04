Сычёв Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычёв Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сычёв Илья Алексеевич

Мать: Дятлова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычёва Любовь Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычёва Елена Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычёв Валерий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычёва Варвара Ивановна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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