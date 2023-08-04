Сычёв Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычёв Илья Алексеевич
Мать: Дятлова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычёва Любовь Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычёва Елена Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычёва Варвара Ивановна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно