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Оборина Прасковья Максимовна

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Максим

Мать: не указана

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1870

Сын: Оборин-Шамаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шамаев-Оборин Федор Степанович

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Оборина-Шамаева Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оборин-Шамаев Степан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамаев-Оборин Петр Степанович

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамаев-Оборин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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