Оборина Прасковья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Максим
Рождение ребёнка
1870
Сын: Оборин-Шамаев Иван Степанович
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шамаев-Оборин Федор Степанович
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Оборина-Шамаева Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамаев-Оборин Петр Степанович
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамаев-Оборин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Степан Семенович
Смерть
Неизвестно