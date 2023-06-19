Оборин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Оборина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Слепова Марина Петровна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Оборин Фрол Иванович
Мать ребёнка: Слепова Марина Петровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Оборина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Оборина Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Слепова Марина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепова Марина Петровна
Смерть
Около 1947
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург