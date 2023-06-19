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Оборин Иван Степанович

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1870

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Оборин-Шамаев Степан Семенович

Мать: Оборина Прасковья Максимовна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Оборина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Слепова Марина Петровна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Оборин Фрол Иванович

Мать ребёнка: Слепова Марина Петровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Оборин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Оборина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Оборина Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Слепова Марина Петровна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепова Марина Петровна

Смерть
Около 1947
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург