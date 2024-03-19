Сидорова (Сучкова) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Сучков Петр Егорович
Бракосочетание
03.02.1906
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/47 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 47
Рождение ребёнка
05.11.1912
Сын: Сидоров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Сидоров Василий Устинович
https://yandex.ru/archive/catalog/074960f6-f9b8-44f7-83f7-446a833bdb1a/181 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №34, стр. 181
Смерть
Неизвестно