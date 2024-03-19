Сидорова (Сучкова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Сучкова) Параскева Петровна

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сучков Петр Егорович

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Сидоров Василий Устинович

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/47 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 47
Рождение ребёнка
05.11.1912

Сын: Сидоров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Устинович

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/074960f6-f9b8-44f7-83f7-446a833bdb1a/181 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №34, стр. 181
Смерть
Неизвестно
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