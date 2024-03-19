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Хохлов Борис Степанович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Хохлова Мария Егоровна

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
1934
Василеостровский РВК Ленинградская обл., Василеостровский р-н гл. старшина
Место жительства
1934
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призыв на военную службу
1936
2 отд. истреб. б-н моряков КУОПП (4 ОБМП) (ладожское озеро) Сверхсрочная служба
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Наталья Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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