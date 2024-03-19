Хохлов Борис Степанович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Мать: Хохлова Мария Егоровна
Призыв на военную службу
1934
Василеостровский РВК Ленинградская обл., Василеостровский р-н гл. старшина
Место жительства
1934
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призыв на военную службу
1936
2 отд. истреб. б-н моряков КУОПП (4 ОБМП) (ладожское озеро) Сверхсрочная служба
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно