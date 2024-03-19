Чащина (Сединкина) Агапия Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти05.04.1831
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Сединкин Александр Ларионов
Бракосочетание
07.01.1828
Муж: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
21.12.1829
Дочь: Иульяния Ильина
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
27.03.1831
Сын: Чащин Иларион Ильин
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Смерть
05.04.1831
Причина смерти: после родов