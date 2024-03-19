Чащина (Сединкина) Агапия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Сединкина) Агапия Александрова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

05.04.1831

Пол

Женский

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Сединкин Александр Ларионов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1828

Муж: Чащин Илья Григорьев

Рождение ребёнка
21.12.1829

Дочь: Иульяния Ильина

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1831

Сын: Чащин Иларион Ильин

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
05.04.1831
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: после родов
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