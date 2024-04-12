Сединкин Александр Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Сединкин Ларион
Рождение ребёнка
23.07.1801
Сын: Сединкин Борис Александров
Рождение ребёнка
19.10.1802
Сын: Сединкин Иоанн Александров
Рождение ребёнка
13.01.1804
Сын: Сединкин Антоний Александров
Рождение ребёнка
13.05.1805
Сын: Сединкин Сидор Александров
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Сединкин Прохор Александров
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Чащина Агапия Александрова
Рождение ребёнка
01.02.1810
Дочь: Тарскова Анна Александрова
Рождение ребёнка
07.02.1813
Сын: Сединкин Харлампий Александров
Рождение ребёнка
28.02.1814
Сын: Сединкин Василий Александров
Рождение ребёнка
05.11.1817
Сын: Сединкин Иона Александров
Смерть
Неизвестно