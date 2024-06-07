Чубукина (Гужова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубукина (Гужова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922

Отец: Гужов Иван Васильевич

Мать: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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