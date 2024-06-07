Чубукина (Гужова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922
Рождение ребёнка
20.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно