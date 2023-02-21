Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.
1794 г.р.
1795 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Гаврииловна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Козма Иванович

Мать ребёнка: Агафия Степановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1833
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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