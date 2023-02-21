Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Козма Иванович
Мать ребёнка: Агафия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833