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Иван Иванович

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Место рождения

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Между 1840 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иван Николаевич

Мать: Анна Гаврииловна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Козминична

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Козминична

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Козминична

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1840 и 1850
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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