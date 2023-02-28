Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиМежду 1840 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иван Николаевич
Мать: Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Козминична
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1840 и 1850