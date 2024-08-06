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Гринчев Евдоким

Место рождения

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринчева София Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринчева Анна Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Кузнецова (Гринчева) Мария Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Гринчев Иван Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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