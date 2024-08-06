Кузнецова (Гринчева) Мария Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Гринчева) Мария Евдокимова

Место рождения

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Гринчев Евдоким

Мать: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
05.01.1908 ст.

Муж: Кузнецов Петр Филиппов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Иаков Емельянов Врагов Александр Иосифов Амелин по невесте Иосиф Петров Кузнецов Иван Платонов Зайцев
Рождение ребёнка
19.02.1909 ст.

Сын: Кузнецов Василий Петров

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Филиппов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.05.1915 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Филиппов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.12.1917 ст.

Сын: Кузнецов Василий Петров

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Филиппов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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