Кузнецова (Гринчева) Мария Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: Гринчев Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1908 ст.
по жениху Иаков Емельянов Врагов Александр Иосифов Амелин по невесте Иосиф Петров Кузнецов Иван Платонов Зайцев
Рождение ребёнка
19.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Филиппов
Рождение ребёнка
16.05.1915 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Филиппов
Рождение ребёнка
29.12.1917 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Филиппов
Смерть
Неизвестно