Акулина Купреянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Бахарева Марья Филиппова
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пухлякова Наталья
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михей
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Паелъ
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппъ Гавриловъ