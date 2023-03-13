Акулина Купреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Купреянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Бахарева Марья Филиппова

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пухлякова Наталья

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Михей

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Паелъ

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппъ Гавриловъ

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