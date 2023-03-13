Михей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Филиппъ Гавриловъ

Мать: Акулина Купреянова

Смерть
1784
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