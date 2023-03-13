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Паелъ
Паелъ
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Древо
Место рождения
Орловка
Дата рождения
1786
Пол
Мужской
Отец
Филиппъ Гавриловъ
1744 г.р.
Мать
Акулина Купреянова
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Филиппъ Гавриловъ
Мать:
Акулина Купреянова
Орловка
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