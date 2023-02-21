Шмитт (Schmitt) Валентин (Valentin) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмитт (Schmitt) Валентин (Valentin)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмитт Николаус

Мать: Клейн Луиза

Смерть
Неизвестно
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