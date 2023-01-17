Клейн (Klein) Луиза (Luisa) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейн (Klein) Луиза (Luisa)

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Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

20.03.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Клейн Лоренц

Мать: Эберле Христина

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Шмитт Николаус

Отец ребёнка: Шмитт Николаус

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмитт Луиза

Отец ребёнка: Шмитт Николаус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмитт Валентин

Отец ребёнка: Шмитт Николаус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмитт Бернгард

Отец ребёнка: Шмитт Николаус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмитт Николаус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмитт Франц

Отец ребёнка: Шмитт Николаус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмитт Иосиф

Отец ребёнка: Шмитт Николаус

Смерть
20.03.1872 ст.
Лиманское, Одеська область
От туберкулёза лёгких
Похороны
21.03.1872 ст.
Лиманское, Одеська область
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