Клейн (Klein) Луиза (Luisa)
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смерти20.03.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Клейн Лоренц
Мать: Эберле Христина
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Шмитт Николаус
Отец ребёнка: Шмитт Николаус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмитт Луиза
Отец ребёнка: Шмитт Николаус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмитт Валентин
Отец ребёнка: Шмитт Николаус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмитт Бернгард
Отец ребёнка: Шмитт Николаус
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмитт Николаус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмитт Франц
Отец ребёнка: Шмитт Николаус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмитт Иосиф
Отец ребёнка: Шмитт Николаус
Смерть
20.03.1872 ст.
От туберкулёза лёгких
Похороны
21.03.1872 ст.