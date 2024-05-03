Каширина Дарья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Дарья Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каширина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Антон Иванович

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Василий Иванович

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Хованская (Каширина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Железняк (Каширина) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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